La crise sanitaire a eu un effet sur les prix à la consommation ou du moins les relevés des prix dans les points de vente physiques. Toutefois, dans tous les secteurs de consommation des ménages, les prix reculent, indique l’Insee. Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 20 Novembre 2020 à 06:39 | Lu 312 fois

Les prix à la consommation reculent de 0,3 % en octobre 2020. Sur un an, les prix ont diminué de 0,7 % à La Réunion, note l’Insee. Tous les secteurs sont touchés.



Après une baisse de 1,2% en septembre, les prix des produits manufacturés reculent de 0,4% le mois dernier. "La baisse est moins marquée que l’an dernier en raison de la réduction de la durée des soldes à quatre semaines", explique l’Insee. Les prix de l’habillement et des chaussures mais aussi des meubles continuent de baisser. Ceux des produits de santé sont stables.



Les tarifs de l’énergie reculent en octobre également, -1,7%. Les prix des produits pétroliers baissent de 2,5 % , "tirés par la baisse du prix des carburants". Les tarifs de l’électricté restent stables. "Sur un an, les prix de l’énergie diminuent de 10,6 % à La Réunion, et de 7,8 % en France".



Coté transport aérien, les tarifs malgré la haute saison mais en raison de la crise sanitaire, baissent. Hausse à noter: les prix des loyers et ceux des services de santé qui ont augmenté de 0,1% sur un an.



Dans l’alimentaire, après un rebond de 2,7 % en septembre, les prix des produits frais reculent de 2,2 % . "Hors produits frais, les prix baissent au même rythme depuis trois mois (- 0,2 %)".



Les prix du tabac restent stables en octobre. En revanche sur un an, ils augmentent de 10 % à la Réunion et de 13,7 % en France.





