A la Une . Sur quelle chaîne regarder la Ligue 1 à La Réunion ?

Amazon diffusera chaque semaine 80% des matchs de la Ligue 1. Le diffuseur Canal+, quant à lui, a la primauté sur les deux plus belles affiches de chaque journée. Alors, combien débourser pour profiter du football français cette année ? Combien pour admirer les exploits de Lionel Messi ? Par Nicolas Limbé - Publié le Mercredi 11 Août 2021 à 13:10





L'actuel diffuseur majoritaire de la Ligue 1 est Amazon Prime. Le géant américain propose un abonnement de 5,99 € par mois (sans engagement) ou une formule à 49€ par an. Pour accéder à son offre sportive Prime Video Ligue 1, il faudra ajouter 12,99€ par mois soit un total de 18,98€ mensuel.



Une fois souscrit à Amazon prime Video, l’offre est accessible depuis votre téléviseur "connecté" au Web ou aussi depuis les consoles de jeu Playstation et Xbox. L’application Amazon Prime peut être téléchargée sur d’autres supports comme les tablettes, les smartphones ou les ordinateurs.



Aujourd'hui, cette offre d'Amazon est difficilement accessible pour les nouveaux abonnés réunionnais. À moins de rentrer des numéros de téléphone et une adresse métropolitains valides lors de leur abonnement, les Réunionnais n'auront pas accès au Pass Ligue 1. Les anciens abonnés ne rencontrent pas ce problème.



En attendant que le problème soit réglé, des solutions vous sont proposées par la rédaction

Bienvenue en Ligue 1 Bienvenue sur Prime Video 🙌🏻 🙌🏻 🙌🏻 pic.twitter.com/xtUW1gzBET

— Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 5, 2021



Canal+, de son coté, sous-traite ses deux matchs à la chaîne beIN Sports. Il diffusera, via sa chaîne dédiée Canal+ Sport, les affiches des samedis et dimanches à 17h. Cette chaîne peut être obtenue via différents bouquets de Canal+ Réunion. Sa formule Totale Sport à 44,90€ par mois pendant quatre mois puis 64,90€, donne accès à la Ligue 1, la Premier League et la Ligue des Champions.



Une alternative plus "low-cost"



L'opérateur Free propose, à moindre coût, une offre qui peut être plus pratique dans certains cas. L’application Free Ligue 1 diffusera des extraits de matchs quelques instants après leur déroulement. Jusqu’au 16 septembre, cette offre de "quasi direct" sera gratuite puis, sera disponible pour 3,99€ par mois. Pour ceux qui sont déjà abonnés à Free (en box ou mobile), cette offre restera gratuite.



Mais comme Amazone Prime, Free Réunion est considéré comme un autre opérateur. Même si vous souscrivez chez Free, ce "quasi direct" est pour le moment indisponible. Il semblerait que tant que l'offre est gratuite, elle ne sera pas accessible aux territoire d'Outre-mer. Le championnat de France de football reprend et avec lui le casse-tête de savoir sur quelle chaîne sera diffusé le match de votre équipe favorite. L'an dernier, vous aviez déjà un éventail très important de chaînes si vous vouliez suivre tous les championnats. Cette saison, l'arrivée d'Amazon bouscule encore un peu plus les habitudes des passionnés.L'actuel diffuseur majoritaire de la Ligue 1 est Amazon Prime. Le géant américain propose un abonnement de 5,99 € par mois (sans engagement) ou une formule à 49€ par an. Pour accéder à son offre sportive Prime Video Ligue 1, il faudra ajouter 12,99€ par mois soit un total de 18,98€ mensuel.Une fois souscrit à Amazon prime Video, l’offre est accessible depuis votre téléviseur "connecté" au Web ou aussi depuis les consoles de jeu Playstation et Xbox. L’application Amazon Prime peut être téléchargée sur d’autres supports comme les tablettes, les smartphones ou les ordinateurs.Aujourd'hui, cette offre d'Amazon estpour les nouveaux abonnés réunionnais. À moins de rentrer des numéros de téléphone et une adresse métropolitains valides lors de leur abonnement, les Réunionnais n'auront pas accès au Pass Ligue 1. Les anciens abonnés ne rencontrent pas ce problème.En attendant que le problème soit réglé, des solutions vous sont proposées par la rédaction ici-même Canal+, de son coté, sous-traite ses deux matchs à la chaîne beIN Sports. Il diffusera, via sa chaîne dédiée Canal+ Sport, les affiches des samedis et dimanches à 17h. Cette chaîne peut être obtenue via différents bouquets de Canal+ Réunion. Sa formule Totale Sport à 44,90€ par mois pendant quatre mois puis 64,90€, donne accès à la Ligue 1, la Premier League et la Ligue des Champions.L'opérateur Free propose, à moindre coût, une offre qui peut être plus pratique dans certains cas. L’application Free Ligue 1 diffusera des extraits de matchs quelques instants après leur déroulement. Jusqu’au 16 septembre, cette offre de "quasi direct" sera gratuite puis, sera disponible pour 3,99€ par mois. Pour ceux qui sont déjà abonnés à Free (en box ou mobile), cette offre restera gratuite.Mais comme Amazone Prime,Même si vous souscrivez chez Free, ce "quasi direct" est pour le moment indisponible. Il semblerait que tant que l'offre est gratuite, elle ne sera pas accessible aux territoire d'Outre-mer.

Messi symbole de paix chez les diffuseurs ?



Il est bon de rappeler que Canal+ avait racheté deux affiches des ligues 1 et 2 pour 332 millions d’euros. Derrière, Amazon Prime avait réussi à racheter le reste des droits de diffusion à la Ligue de Football Professionnel (LFP), c’est-à-dire 80% des matches de Ligue 1, pour 250 millions d’euros. ⚽️ Première journée de la @Ligue1UberEats.



A vivre ce week-end sur CANAL+ Sport (exceptionnellement en clair pour tous les abonnés) :



► @estac_officiel /@PSG_inside samedi à 21H

► @FCMetz /@losclive dimanche à 17H#ESTACPSG #FCMLOSC pic.twitter.com/1dAxu371fP

— CANAL+ (@canalplus) August 6, 2021

Ainsi, Canal+, qui se sentait lésé, a voulu se retirer de la Ligue 1. Actuellement devant le tribunal, le procès de Canal l’oppose à la LFP et à beIN Sport pour qui Canal+ sous-traitait ces différentes diffusions. Le procès est actuellement en appel.



Cependant,

Lionel Messi a passé sa visite médicale avant de rejoindre le PSG. Il a aussi salué les supporters parisiens à l'hôtel Royal Monceau 👋



Il sera présenté demain à 11H au Parc des Princes 📝

Évènement exceptionnel à suivre en direct sur @canalplus 📺



▶️ https://t.co/zI9DZImw6X pic.twitter.com/DgHUB3ppMV

— Canal Football Club (@CanalFootClub) August 10, 2021



Amazon détient ses droits de diffusion jusqu'en 2024. Lors de la saison 2023-2024, la Ligue 1 passera de 20 équipes à 18.



Sur le même sujet :

Amazon Prime Video : votre guide vers l'abonnement Ligue 1



Il est bon de rappeler que Canal+ avait racheté deux affiches des ligues 1 et 2 pour 332 millions d’euros. Derrière, Amazon Prime avait réussi à racheter le reste des droits de diffusion à la Ligue de Football Professionnel (LFP), c’est-à-dire 80% des matches de Ligue 1, pour 250 millions d’euros.Ainsi, Canal+, qui se sentait lésé, a voulu se retirer de la Ligue 1. Actuellement devant le tribunal, le procès de Canal l’oppose à la LFP et à beIN Sport pour qui Canal+ sous-traitait ces différentes diffusions. Le procès est actuellement en appel.Cependant, avec la venue du sextuple ballon d’or , probablement le plus grand joueur de l’histoire du football, Canal+ pourrait peut-être vouloir finalement garder ses droits de diffusion. L'autre attrait, depuis La Réunion, sera d'admirer Dimitri Payet et les autres Réunionnais qui croiseront le chemin de la "pulga" cette saison en Ligue 1 Uber Eat.Amazon détient ses droits de diffusion jusqu'en 2024. Lors de la saison 2023-2024, la Ligue 1 passera de 20 équipes à 18.