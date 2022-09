A la Une . Sur liste complémentaire au concours d'enseignant, ils veulent être intégrés pour éviter les contractuels

Ils sont une quarantaine à être sur la liste complémentaire du CRPE 2022 (concours de recrutement de professeurs des écoles) et ils ne décolèrent pas de voir des contractuels être recrutés pour pallier le manque d'enseignants. De son côté, le rectorat évoque le timing et explique ne plus avoir de besoin pour cette année scolaire. Par Maxime Bonnet - Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 à 16:41

"On ne comprend pas pourquoi on ne fait pas appel à nous. Nous avons un master, préparé et passé le concours, et surtout nous sommes motivés à enseigner. Alors quand on voit qu'on préfère recruter des contractuels plutôt que faire appel à nous, on est frustré. À la fois pour nous, qui voulons être professeur, mais surtout pour les enfants qui méritent des enseignants qualifiés", s'agace Joffrey Goderon.



Le jeune homme, et les 42 autres candidats au concours qui sont toujours sur liste complémentaire, ne comprend pas la décision du rectorat de ne pas puiser dans cette liste comme une décision du ministre Pap Ndiaye les y autorisent. "Seul l'académie de La Réunion et du Rhône n'appliquent pas cette décision. Même le vivier de remplaçants titulaires commence à s'épuiser, car ils sont appelés sur des postes fixes pour boucher les trous. Résultat, il n'y a pas d'enseignants pour remplacer les absences non-prévues", poursuit le candidat malheureux.

"On veut interpeller le ministre sur cette situation"



D'ailleurs, le groupe a l'intention de profiter de la prochaine visite du ministre de l'Éducation nationale dans l'île le 27 septembre prochain. "On a l'intention de l'interpeller sur cette situation, car les retours qu'il a ne sont pas conforme à la réalité. On ne veut pas une éducation au rabais pour les enfants, car ce recours aux contractuels enlève toute légitimité au concours", poursuit Joffrey Goderon.



De son côté, le rectorat de La Réunion explique que le recours à la liste complémentaire n'a pas été possible pour la rentrée 2022. "La décision du ministère date d'un mois environ. Or, au moment où s'est organisée la rentrée, ce n'était pas encore possible. Nous avons déjà reçu les organisations syndicales pour leur donner toutes les réponses, explique le rectorat, avant de poursuivre, l'académie a donc suffisamment d'enseignants pour cette année. Si les admis sur liste complémentaire souhaitent toujours faire carrière dans l'enseignement, et qu'ils n'ont pas été appelés d'ici là, nous les invitons à préparer à nouveau le concours pour 2023."