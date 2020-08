Sur la plage de l'Etang-Salé, le "collectif des femmes dans la crise requin" interpelle le ministre

C'est sur la plage de l'Etang-Salé, après une séquence sur la reconstitution d'une plage de ponte, qu'un petit groupe de citoyennes a interpellé Sébastien Lecornu au sujet de la crise requin.



"Depuis 2 ans, quand un ministre vient en visite sur notre île, l'Etat ne met pas officiellement le sujet de la crise requin dans le programme", reproche Séverine Vitse, l'une des représentante du collectif. "Nous réclamons certaines mesures. La première est de lever l'interdiction de commercialisation de la chair de requin pour que les petits pêcheurs puissent pêcher ces requins", fait-elle savoir.



"L'Etat pense que la crise est réglée parce que des moyens très coûteux ont été déployés", complète Marie-France Cadet, mère d'un jeune homme décédé dans l'Est d'une attaque de requin. "On ne demande pas d'argent, on demande des moyens simples qui ne supprimeront pas les attaques mais feront que les attaques redeviendront rarissimes, surtout sur la zone récifale".



PB sur place