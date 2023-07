Sur l'insistance de la FFF, la Ligue de foot se dote enfin d’un directeur

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la Ligue réunionnaise de football fonctionne sans directeur depuis 2015. Une anomalie que n’a pas manqué de lui faire savoir la FFF récemment.



Selon nos informations, c’est un personnage déjà connu du milieu qui devrait devenir le numéro 2 de la Ligue. Dominique Goumane, actuel directeur des sports à la mairie de Saint-André et président de l’ANDIISS Réunion*, occupera ce poste ô combien stratégique. Il ne s’agit que d’une question de jours avant que les signatures soient apposées en bas du contrat.



Il faut dire que l'ordre émane de la Fédération. La FFF, qui a connu un remue-ménage sans précédent ces derniers mois avec le départ fracassant de Noël Le Graët et de sa directrice Florence Hardouin, remet les pendules à l’heure.



Dans le cadre de sa nouvelle approche avec la ligue, les services administratifs du nouveau président de la FFF, Philippe Diallo, s’étonnaient de ne pouvoir discuter d'égal à égal, au niveau administratif, lorsqu'ils s'adressaient à la LRF. C’est simple, la Ligue réunionnaise n’avait pas cru bon doter sa structure d’un directeur général depuis la mise à pied de Frantz Blard en 2016 suite à l’arrivée de Noël Vidot en 2015. Une éternité déjà.



Au vu du CV de Dominique Goumane dans la territoriale avec plus d’une trentaine d’années de services et de sa passion pour le foot qui l’a donc amené à candidater à la fonction suprême en 2012 et à devenir 2ème vice-président de l'éphémère ère Vidot, il n’est pas interdit de considérer qu’il était l’homme fait pour le poste.



Ethève a choisi la préférence régionale



Selon nos informations, la FFF a proposé à Yves Ethève une short list de super administratifs originaires de l’Hexagone, ce à quoi le président Ethève a préféré faire jouer la préférence régionale et se rappeler au bon souvenir d'un ex opposant.



Dominique Goumane s'était en effet engagé dans un contentieux face à Yves Ethève à l’issue des opérations de vote de 2012. En cause à l'époque, des procès-verbaux douteux.



La page est tournée. Sa profession de foi bâtie en 2012 et qu'il n'avait donc pas eu l'opportunité de mettre en application pourrait ainsi servir de base pour sa touche personnelle lors de la dernière année de mandat d'Yves Ethève et pourquoi pas au-delà.



Rappelons que les nouvelles règles du jeu établies par le ministère des Sports dans la loi promulguée en mars 2022 ne permettront pas au président de la LRF de se représenter en fin d'année 2024, limite de plus de trois mandats oblige.





*Association Nationale des Directeurs et des Intervenants d'Installations et des Services des Sports