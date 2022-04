A la Une . Sur fond de crise sociale, l'île Maurice s'embrase

La colère gronde, le peuple a faim. Depuis quelques semaines, les signes ne trompent pas. Durant toute la nuit, le bras de fer s'est installé entre forces de l'ordre et manifestants. Des projectiles, cocktails Molotov artisanaux, feux d'artifice ont été lancés en direction de la police. Des pneus et matelas ont été brûlés en pleine rue, dans différentes régions dites sensibles, notamment à Camp Levieux, Barkly, Trou d'Eau Douce, Port Louis, Floréal Mangalkhan, Cité Valijjee et Roche Bois. Par E. Moris - Publié le Samedi 23 Avril 2022 à 10:29

Les hausses successives du gaz et du carburant durant le week-end pascal sont à l'origine des manifestations qui ont éclaté à Camp Levieux. De jeunes manifestants avaient érigé des barrages en signe de protestation dans la journée de mercredi. Dans la soirée, les forces de l'ordre ont tenté de disperser la foule, mais les choses ont vite dégénéré.





L'île Maurice a vécu une nouvelle nuit sous forte tension



Une rue qui s'enflamme à la nuit tombée, ce sont des images rares dans le pays, où n'existe aucune violence urbaine. Avec la spirale de la hausse des prix: l’essence passe à Rs 67,40 le litre et le diesel à 49.60 le litre (troisième majoration en 4 mois, soit depuis fin décembre), et les hausses du carburant, du gaz ( la bonbonne de 12 kilos a connu une augmentation de 33%. Son prix est passé de Rs 180 à Rs 240, soit Rs 60 plus cher). Les gens s’inquiètent de plus en plus pour leurs fins de mois. Car partout, les voyants du pouvoir d’achat sont en train de virer au rouge.





Une nuit de violences urbaines comme jamais n'a connu le pays depuis des années



L'arrestation de Dominique Deeseeal, dit Darren l'activiste, hier, fait suite à une nouvelle manifestation, à Camp-Le-Vieux pour dénoncer les récentes hausses des prix, (essence, gaz) et alimentaires qui ne cessent de prendre l’ascenseur. Conduit aux Casernes centrales pour son interrogatoire, une foule massive est venue en signe de soutien pour réclamer sa libération immédiate. La présence de son panel d'avocats et des membres de l'Opposition pour un appel au calme n'a pas été suffisant pour calmer les esprits. Après quelques avertissements, vers 23 heures, la police a chargé la foule de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants de plus en plus hostile.





Rappelons que le Premier ministre absent du pays depuis une semaine rentre au pays ce samedi. Il a fait un appel au calme d’où il se trouvait en Inde. Il a fermement condamné les actes de violence et rappelé que les contrevenants feront face à la loi pour maintenir l’ordre et la paix sur le territoire. De son côté, l’Inspecteur Coothen, affirme que la police a la situation sous contrôle. Il confirme qu’il y a eu un blessé du côté de la foule à Barkly hier, sans donner plus de précisions. Il y a aussi eu 3 blessés du côté des forces de l’ordre, indique le responsable du Police Press Office. L’inspecteur Coothen demande à la population de collaborer avec la Police pour le retour au calme.