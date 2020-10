A la Une ... Sur Corsair, les artisans embarquent une 2e valise gratuitement

Voilà une initiative qui devrait plaire aux quelque 20 000 artisans inscrits à la Chambre de métiers et de l'artisanat. La chambre consulaire, ainsi que la compagnie Corsair, ont signé ce jeudi une convention de partenariat visant à offrir aux artisans inscrits à la CMA des tarifs et des avantages préférentiels pour des vols à destination de Mayotte ou de l’Hexagone. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 8 Octobre 2020 à 15:06 | Lu 1813 fois





"Ce qui est ressorti de nos entretiens avec les organisations professionnelles de l'artisanat, c'est la question des bagages", indique Bernard Picardo. "Grâce à l'accord signé aujourd'hui, l'artisan pourra ramener sans surcoût un bagage supplémentaire de 23 kilos supplémentaire, en plus de bénéficier de réductions sur le prix de son billet. Un accompagnement toujours utile lorsqu'il se déplace hors de La Réunion pour des formations, participer à des salons, rencontrer des fournisseurs ou encore accroître son réseau de partenaires", se félicite Bernard Picardo.



Pour bénéficier de ces offres, disponibles dès aujourd'hui et compatibles avec le bon de continuité territoriale mais non cumulables avec les offres promotionnelles de Corsair, un artisan devra se rendre dans une des quatre agences Corsair de l'île (à l'Aéroport Roland-Garros, à Saint-Denis, à Saint-Gilles et à Saint-Pierre), muni d'une pièce d'identité ainsi que de sa carte professionnelle ou d'un extrait d'immatriculation au répertoire des métiers de La Réunion.



Les options varieront selon la classe choisie pour son vol. En classe économique, un bagage supplémentaire de 23 kilos sera offert ainsi qu'une réduction immédiate pouvant aller jusqu'à 5% et même jusqu'à 12% de réduction pour les classes Premium et Business.



Les chefs d'entreprise habitués de Corsair pourront également cumuler leur statut Gold ou Platinum, indique la compagnie: ils bénéficieront d'un bagage supplémentaire de 23 kilos en plus de la franchise classique si le passager voyage en classe économique mais aussi d'un bagage supplémentaire de 32 kilos si le passager voyage en classe Premium ou Business.



"L'idée avec ce partenariat avec la Chambre de métiers c'est de parler à toutes les sociétés qui ne sont pas aujourd'hui assez reconnues. À La Réunion, où le tissu économique est en grande partie composé de PME-TPE, le but est de leur proposer des avantages comme si elles étaient de grandes sociétés", explique pour sa part le directeur régional de Corsair Océan Indien, Jules Perreau.



Un jeu concours a également été mis en place par la Chambre de métiers. Réservé aux artisans de la CMA, ces derniers sont invités à tenter leur chance pour remporter un billet d'avion aller-retour Réunion/Paris et des cadeaux. Le jeu sera déployé sur chaque antenne de la CMAR où une urne sera mise à disposition ainsi que des formulaires de participation. Les artisans gagnants seront tirés au sort le 9 novembre prochain.



