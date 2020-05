Société Sur Arte, un documentaire sur les baleines et tortues qui fréquentent nos côtes





Pourquoi les baleines à bosse et les tortues marines fréquentent-elles à nouveau les eaux réunionnaises qu'elles avaient désertées ? Pour comprendre le phénomène, formidable espoir pour la bio-diversité, un documentaire d'Arte suit le quotidien d'un jeune baleineau, de sa naissance à La Réunion à son départ pour l'Antarctique, et d'une tortue verte qui a grandi sur le récif corallien et s'apprête à repartir vers son île natale pour s'y reproduire.

Intitulé "Quand baleines et tortues montrent le chemin", le reportage raconté par Cécile de France donne la parole à des photographes, naturalistes et scientifiques qui œuvrent à leur protection.

Il est disponible jusqu'au 14 mai 2020 sur arte.tv : https://www.arte.tv/fr/videos/080093-000-A/quand-baleines-et-tortues-nous-montrent-le-chemin/

Aurélie Hoarau