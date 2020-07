Suppressions de postes chez Air France : Les agences de La Réunion demeurent ouvertes

Durant le confinement, Air France a perdu jusqu'à 15 millions d'euros par jour, avec une baisse d'activité de 95%. La compagnie nationale, qui emploie 41 000 personnes, va de nouveau supprimer des emplois, 16% des postes, malgré les 7 milliards d'aides de l'Etat.



7580 postes supprimés, dont la moitié seraient des départs naturels non remplacés. 6560 de ces postes voués à disparaître sont au sein d'Air France, et 1020 dans sa filiale régionale HOP!. 400 pilotes devraient quitter la compagnie d'ici la fin d'année, soit 10% des effectifs. Il s'agira de départs volontaires, pour les pilotes, mais les hôtesses et stewards, eux, négocient encore les conditions de départ de 1680 d'entre eux.



2630 postes de personnel au sol seront supprimés, les premiers licenciements devraient arriver début 2021. Dans le réseau court-courrier, si les départs volontaires ne sont pas assez nombreux, des licenciements secs sont prévisibles. Toutes les agences de France hexagonale vont disparaître, mais celles des outremer et donc de La Réunion demeureront néanmoins ouvertes.