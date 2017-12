Suppressions de postes au CHU : La CASUD demande au gouvernement de "faire face à ses responsabilités"

Avant d’examiner les 31 affaires prévues à l’ordre du jour, les élus de la CASUD, réunis en conseil communautaire, ont ce vendredi adopté une motion de soutien au CHU de La Réunion. L’établissement public de santé doit face face à une situation financière détériorée. 144 postes risquent d’être supprimés. "Une diminution des effectifs qui porte directement atteinte à la qualité et à l’offre de soins, au détriment de la population", considère l’intercommunalité qui s’inquiète du fait que le pôle Sud du CHU ne soit, "une fois de plus, la victime des ajustements budgétaires".



Pour les élus de la CASUD, à l’exception des conseillers de Saint-Joseph qui se sont abstenus, " la résorption du déficit est à la portée de l’Etat nonobstant les efforts de gestion à accomplir".



"Le CHU Réunion-Mayotte est un CHU jeune dont la croissance et le rayonnement dans l’océan Indien méritent un accompagnement fort de l’Etat, à la hauteur de son ambition", rappellent-ils. Et de demander au gouvernement de "faire face à ses responsabilités en dotant le CHU de La Réunion des moyens suffisants pour assurer un retour à l’équilibre et pour garantir une offre de soins correspondant aux besoins de la population".