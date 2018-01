Suppressions d'emplois à Profilage: Les salariés rejettent le PSE

Alors que 36 postes sont menacés de suppression au sein de l'entreprise Profilage qui en compte 86, au Port, les salariés ont rejeté ce mardi le plan de sauvegarde pour l'emploi proposé par la direction.Si quatre emplois en moins sont visés par rapport à ce qui avait été annoncé il y a deux mois, et qu'une augmentation de la prime surpra-légale a été acceptée par la direction, les employés restent insurgés contre ces licenciements, la filiale d'ArcelorMittal disposant de plus de 23 millions de trésorerie.Pour rappel, en novembre dernier, Huguette Bello dénonçait "la cruauté inacceptable " de ces "licenciements boursiers". "C’est un grand groupe prospère, et il prend la décision de licencier", s'indignait la présidente du PLR, pour qui il s'agit là d'un "manque de moralité flagrant".Aussi remontés qu'inquiets pour leur avenir, les salariés se disent prêts pour une longue grève.