Suppression du droit à l'IVG : "Un risque bien réel", alerte Monique Orphé

Le communiqué :



La décision de la Cour suprême des Etats Unis abrogeant le recours à l’IVG est un coup de tonnerre pour les droits des femmes à disposer de leur corps. Un signal fort envoyé aux militants anti-IVG dans le monde et aux conservateurs. De quoi nous inquiéter. Des alertes avaient été émises par de nombreuses organisations nationales et internationales : en 2019, la fondation Jean Jaurès, lors de la 63ème session de la Commission de la condition de la femme de l’Onu, dressait un état des lieux inquiétant sur les violences sexuelles en temps de guerre et la reconnaissance des droits sexuels et reproductifs des femmes. En mars dernier, Amnesty International tirait, à nouveau, la sonnette d’alarme sur l’ampleur des nombreuses régressions dans certains pays avec le Covid-19. Alors que nous pensions cela possible dans les pays les moins démocratiques : Chine, Inde, Russie, Hongrie, Afghanistan, les Etats Unis viennent d’ouvrir la voie aux pays les plus démocratiques. D’où les inquiétudes légitimes lorsque l’on sait qu’Il n’y a pas si longtemps :



en 2013, les associations interpellaient la Ministre des Droits des femmes de l’époque Najat Vallaud Belkacem sur la prolifération des sites d’associations anti-IVG.



Souvenons-nous encore, en 2014, des débats provoqués par l’Espagne (référence en matière de lutte contre les violences faites aux femmes) sur la limitation du recours à l’IVG que s’apprêtait à adopter le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy.

Souvenons-nous encore, en 2017, la nièce de Marine Lepen, Marion Maréchal, qui reprenait en allant très loin, une proposition d’amendement tendant au déremboursement de l’IVG pour, justifiait-elle, « RESPONSABILISER les femmes » car, « ce n’était pas à l’Etat de réparer les INATTENTIONS des femmes » (!!!).



Alors oui, ne jouons pas avec le feu. Il y a de quoi s’inquiéter quand on sait que le Front National a de plus en plus de chance aujourd’hui de peser sur le débat national et quand on observe le silence assourdissant de Marine Lepen face au séisme qui secoue les Etats-Unis. Nous devons prendre au sérieux le risque d’un recul sur ce droit acquis en France en 1975. Au nom de tous(tes) les militant(es) qui se sont battus(es) pour que les femmes et les filles puissent être libres dans ce pays : Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, Simone Weil, Yvette Roudy, Elisabeth Badinter… un front uni doit s’ériger face au recul des droits des femmes. Je lance donc un appel à tous les Parlementaires et aux groupes politiques progressistes pour que l’union sacrée s’organise autour de ce texte de loi qui arrive bientôt à l’Assemblée Nationale pour inscrire le droit à l’IVG dans la Constitution.



Monique Orphé

Conseillère départementale