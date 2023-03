Suppression de postes au lycée Amiral Bouvet : "Un non-sens", dénonce Patrice Selly

Le communiqué du maire de Saint-Benoit :



Suppression de postes au lycée Amiral Bouvet : Un non-sens !



« J’apprends avec consternation la suppression de trois postes pour la prochaine rentrée scolaire et une baisse significative des moyens alloués ». En effet, avec ces postes ce sont deux classes qui seront supprimées. Mais aussi des groupes de niveau dans certaines disciplines.



« Il est évident que ces suppressions annoncées vont continuer à dégrader les conditions d’études de nos lycéens. Cette décision organise l’accélération de la dégradation des conditions d’enseignement. Cette politique d’affaiblissement du service public de l’Éducation est une très mauvaise nouvelle pour l’avenir de nos enfants et elle aura des conséquences néfastes sur la formation des lycéens ».



Jeudi dernier, des enseignants du lycée Amiral Bouvet de Saint Benoît ont décidé de se mettre en grève : « J’apporte mon soutien à nos enseignants qui, en dépit de conditions de travail parfois difficiles, ont permis ces dernières années aux élèves et à leur famille, grâce à leur implication et à leur réactivité, de garder un contact et une activité scolaire indispensables au bon développement de notre jeunesse ».



« Aussi, je dénonce un abandon du service public d’éducation. La situation est alarmante et j’espère une prise de conscience rapide de la part des représentants de l’Education nationale. Je demande, également, à ce que tous les moyens soient mise en œuvre afin de favoriser la réussite scolaire de nos jeunes bénédictins ».



« Notre République est aussi fragile. Elle n’en est donc que plus précieuse. L’Ecole est mère de la République et qu’elle est la plus noble de toutes nos institutions. C’est pourquoi il convient de réaffirmer avec force l’exigence des conditions indispensables permettant à notre École publique de garantir la démocratisation de la réussite et de l’excellence ».



Patrice Selly

Maire de Saint-Benoît