Société Suppression de la taxe d'habitation et baisse d'impôt : 38 000 foyers fiscaux concernés à La Réunion

38 000 foyers fiscaux (sur les 490 000 que compte l'île) bénéficient à la fois de la suppression de la taxe d’habitation en 2020 et de la baisse de l’impôt sur le revenu à La Réunion, pour une baisse d’impôt moyenne de 962 euros. Le montant total de la suppression ou du dégrèvement dégressif de la taxe habitation 2020 et de la baisse d'impôt sur le revenu 2020 se chiffre à 36 millions d'euros pour le département.



Pour rappel, la baisse du barème de l'impôt sur le revenu a été votée dans la loi de finances pour 2020 au bénéfice de près de 17 millions de foyers fiscaux en France. Avec la réforme du prélèvement à la source, cette baisse est applicable dès janvier, alors qu'elle ne l'aurait été qu'en 2021 avec l'ancien système, précise Bercy.



En parallèle, dès 2020, 80% des Français cesseront définitivement de payer la taxe d’habitation sur leur résidence principale. En tout, 8,8 millions de foyers fiscaux bénéficient à la fois d’une baisse de leur impôt sur le revenu et de la suppression de la taxe d’habitation, pour un gain moyen total de 982 euros.

Nicolas Payet Lu 250 fois







