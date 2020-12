Suppression de la taxe d'habitation: 450€ d'économie moyenne pour les réunionnais concernés

Suite à la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales, 80% des foyers qui sont totalement exonérés de taxe d'habitation. En 2020, le gain moyen s'élève à 445€ pour les 163 404 foyers concernés à La Réunion.



"Dans le plein respect des engagements pris par le président de la République, la suppression de la taxe d’habitation se concrétise cette année pour 80 % des Français et débutera dès l’année prochaine pour les 20 % des foyers encore redevables. Cette mesure forte en faveur du pouvoir d’achat s’inscrit dans la baisse massive des impôts, que nous avons engagée depuis 2017 et que nous poursuivons sans ralentir, malgré la crise actuelle.", déclare Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics.



Le ministère précise: "pour les 20 % des foyers encore redevables, la taxe d'habitation sera réduite de 30% en 2021 et de 65% en 2022, avant d’être totalement supprimée en 2023", et que "La suppression de cet impôt n’aura pas d’impact budgétaire pour les collectivités locales. Une compensation à l’euro près garantit le maintien des ressources des collectivités.".