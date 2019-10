Suppression de l'octroi de mer: "Un frein au développement des communes"

s'alarme Stéphane Fouassin.

les difficultés des collectivités après

"On va être sous dépendance directe de l’État. Nous ne sommes absolument pas d’accord". Alors que l’État réfléchit à la suppression de l’octroi de mer , le président de l’association des maires de La Réunion fait part ce mardi de sa "grande inquiétude", cette taxe étant une ressource financière essentielle des communes."On nous parle de remplacer l'octroi de mer par une dotation de l’État, mais toujours à taux fixe, donc les communes perdraient leur progression financière potentielle. On serait pieds et poings liés à l’État sans avoir de marge de manœuvre",Une mesure qui aurait pour conséquence directe de "freiner le développement des communes", redoute-t-il, rappelant au passage"trois années de gel des dotations suivies de deux années de baisse des dotations, la suppression de la taxe perçue sur les entreprises et la suppression d'une bonne partie de la taxe d’habitation". Et l'élu de souligner les répercussions du manque de moyens sur les administrés.D’ailleurs, outre l'impact au niveau du budget des municipalités, Stéphane Fouassin s’inquiète aussi des conséquences à l'échelle régionale d'un potentiel remplacement de l’octroi de mer par un taux de TVA plus élevé , voire aligné sur la métropole - la ministre Annick Girardin ayant indiqué qu'il fallait "re-réfléchir à TVA/Octroi de mer, et pas séparément". "Ce serait une catastrophe économique pour La Réunion", met-il en garde.Pour le président de l'AMDR, "l'octroi de mer a fait ses preuves", et le gouvernement devrait cesser de "jouer aux apprentis sorciers". S’il ne souhaite pas l’abandon pur et simple de cette idée, l'élu réclame une véritable discussion et surtout la certitude que l'octroi de mer soit remplacé "par quelque chose de dynamique" pour les communes. Des remarques qu'il entend bien faire remonter au président Macron à l'occasion de sa visite sur notre île.