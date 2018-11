Suppression de l'amendement Virapoullé : Annick Girardin évoque la possibilité d'un référendum

Une jeune ingénieure au chômage a posé la question ce soir à Annick Girardin sur les ondes de Réunion La 1ère Radio concernant la suppression de l'amendement Virapoullé.



Annick Girardin lui a fait une réponse en deux temps.



D'abord, elle a répété ce qu'elle a toujours dit jusqu'à maintenant : elle n'entamera aucune réforme si celle-ci n'est pas réclamée par une grosse majorité des parlementaires de la Réunion. Or, force est de constater que les élus sont très partagés sur le sujet, une majorité faisant même pencher la balance en faveur du statu quo.



Mais, et c'est là la nouveauté, elle a évoqué la possibilité d'organiser un référendum si "les Réunionnais le demandent". Quelle forme pourrait prendre cette demande? Elle n'a pas su répondre à la question. Peut-être sera-t-elle plus précise lors du point presse qui sera donné ce soir à la Préfecture.



Pour mémoire, l'amendement Virapoullé est une disposition de la Constitution qui, au travers de son article 73 alinéa 5, interdit à La Réunion une évolution institutionnelle comme elle existe en Martinique et en Guyane, où elle a par exemple permis la mise en place d'assemblées uniques cumulant les compétences de la région et du département..