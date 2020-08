A la Une ... Suppression de France Ô : Quand Macron promettait le maintien de la chaîne

L’arrêt de la diffusion des programmes de France Ô est prévu le 13 août prochain. C’est ce qu’a annoncé la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui d’autre part "s’engage à poursuivre l’amélioration de la présence des outre-mer au sein des offres de France Télévision". Pourtant en 2017, un mois après son élection à la tête du pays, Emmanuel Macron promettait le maintien de la chaîne consacrée à la diversité culturelle et à la France d'outre-mer. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 5 Août 2020 à 16:31 | Lu 474 fois

Internet n’oublie jamais. Sur les réseaux sociaux, les propos et les engagements de nos élus restent "gravés" dans les tweets, posts, et autres publications.



C’est ainsi qu’un vieux tweet du compte Twitter officiel du président de la République a refait surface ce mercredi:





Il n’y aura pas de suppression de France Ô, qui a un programme et une justification pleine et entière. #MacronOutreMer pic.twitter.com/kBgK5egw2X

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 8, 2017



Publié le 8 avril 2017, un mois après son élection, Emmanuel Macron y écrivait alors: "Il n’y aurait pas de suppression de France Ô, qui a un programme et une justification pleine et entière."



En lien, un extrait vidéo de son allocution face aux associations ultramarines :



"France Ô sera maintenue, je vous rassure, il n’y aura pas de suppression de France Ô. Moi j’aurais des objectifs, dès le début de quinquennat, pour l’audiovisuel public, qui seront exigeants et préservant son indépendance.



Je l’ai dit, je pense qu’il y a une multiplication de chaînes qui parfois ne se justifiait pas, mais France Ô a un programme et a une justification pleine et entière.



Je me suis déjà exprimé sur le sujet, pour dire que je souhaitais tout à fait consolider dans le paysage audiovisuel français sa place, parce qu’elle reflète justement cette diversité."



Aujourd’hui, la place de la chaîne n’est certainement pas consolidée puisque l’arrêt de la diffusion de ses programmes est prévu pour le 13 août prochain, comme l’a annoncé Roselyne Bachelot.



Avec une part d’audience de 0,3%, la chaîne n’apparaît plus comme une offre adaptée en matière de visibilité des outre-mer pour la ministre de la Culture, qui s’engage à poursuivre l’amélioration de la présence des outre-mer au sein des offres de France Télévisions.





