Superbike : Enzo Hoarau de retour à Barcelone pour le Championnat d’Espagne

Le pilote Saint-Joséphois est en course ce week-end pour la quatrième manche du Championnat ESBK. Par NP - Publié le Vendredi 24 Juin 2022 à 11:36

Communiqué de l'équipe d'Enzo Hoarau :

Une seule petite semaine de relatif repos a permis au pilote Réunionnais Enzo «fast foxy» Hoarau de se ressourcer avant de reprendre un emploi du temps très chargé cette saison.



En alternance sur deux séries majeures: ESBK (Championnat d’Espagne de Superbike) en Moto 3 et CEV (Championnat d’Europe de vitesse) en Moto3, le Saint-Joséphois accumule les kilomètres et son expérience stratégique de la course.



Clairement rapide et endurant, Enzo et son équipe se concentrent sur les ficelles stratégiques pour aligner LE bon chrono au bon moment. Rendez-vous ce week-end pour la quatrième manche du Championnat ESBK dans lequel il a déjà signé des arrivées podium.







Bien que sa monture soit différente ce week-end et nécessite quelques adaptations de repères, Enzo a pour objectif de se battre aux avant postes comme il en a l’habitude mais surtout de se positionner au sein du pack pour terminer de la plus belle des manières sous le drapeau. Le tracé de Barcelone est l’un des plus emblématiques du sport motocycliste.



Le simple fait de pouvoir y évoluer en compétition est en soi une fabuleuse histoire.

Totalement conscient de cette chance, Enzo garde en point de mire ses origines et son cœur réunionnais avec ce «fighting spirit» spécifique de nos sportifs expatriés. La deuxième course sera comme de coutume diffusée en live sur la page Youtube «RFME».

L’occasion de voir évoluer notre porte drapeau réunionnais sous ses nouvelles couleurs.

Vendredi 24 Juin Durée Local/Europe Réunion Antilles FP1 35min 09h00 11h00 03h00 FP2 35min 14h05 16h05 08h05 Samedi 25 Juin Qualifs 25min 09h00 11h00 03h00 Course1 10 tours 13h05 15h05 07h05 Dimanche 26 Juin Warm Up 10min 10h15 12h15 04h15 Course2 10 tours 16h00 18h00 10h00