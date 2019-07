<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Super U de Saint-Gilles-les-Hauts : une centaine d’emplois créée

Boucher, charcutier, rayonniste, employé dans les magasins de la galerie commerciale… Le Super U, implanté à Saint-Gilles-les-Hauts, recrute pour sa future ouverture avec la création d’une centaine d’emplois directs et indirects.



La récente signature d’une charte pour l’emploi entre la ville de Saint-Paul, le Pôle Emploi de l’Éperon et le groupe King-Siong illustre cette volonté.



Il s’agit d’un document signé par le maire de la commune, Joseph Sinimalé, le dirigeant de la structure, David King-Siong, et le responsable de l’agence Pôle Emploi de l’Éperon, Didier Hoarau. La Direction de la jeunesse, de la proximité et de la cohésion sociale (DJPCS) porte ce projet à la mairie de Saint-Paul.



Ce service pilote entre autres les actions liées à l’insertion, à l’emploi et à la formation des Saint-Paulois. Notamment les jeunes que la DJPCS accompagnait vers l’insertion et la concrétisation de leur projet professionnel et personnel.



Objectif : développer de la polyvalence dans leurs métiers. Le Pôle Emploi se chargeait de la partie formation et du recrutement des futurs employés de Super U. Au service de l’emploi Ils viennent du bassin de vie du Guillaume, de l’Éperon, de la Saline et de Saint-Gilles-les-Hauts. Des secteurs situés à proximité de la grande surface de 3 000 mètres carrés. Cette initiative au service de l’emploi satisfait tous les partenaires.



Un constat souligné par le premier magistrat saint-paulois.

« Nous œuvrons avec Pôle Emploi et les partenaires économiques sur un travail de proximité et de territoire afin d’anticiper. Recruter et former permet d’assurer la paix sociale», indique Joseph Sinimalé.



Sentiment similaire chez David King-Siong. Il rappelle également l’implantation du groupe éponyme sur l’île depuis plusieurs décennies. Le dirigeant présente le nouveau Super U.



« Ce projet est la concrétisation de nos actions avec un magasin à taille humaine et une surface de 3 000 m2. C’est un commerce de proximité avec un accès aux biens de consommation courants », affirme-t-il en conclusion de son propos. Ville de Saint Paul





Dans la même rubrique : < > Des ateliers vacances et loisirs à Laperrière Un “parkour” du combattant pour les jeunes à l’Étang