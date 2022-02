A la Une ... Sundri Feeling envoie du "love" aux "haters"

La chanteuse est de retour avec un clip "fait-maison" dans lequel elle s'adresse à ceux qui ont des "mots castrateurs" et qui sont "en mode démolisseur". Elle lance un appel au bonheur ! Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 24 Février 2022 à 19:22

Sundri Feeling dévoile un nouvel extrait de son album "Sundri" avec un clip 100% fait-maison. "C'est pour ton bonheur", est une déclaration d'amour aux personnes toxiques qui critiquent, ont des mots durs.



"Ta réalité toxique est une liqueur dont juste l'odeur me donne des hauts-le-cœur", déplore-t-elle, avant de lancer un message d'espoir : "Je t'enverrai des roses d'un monde meilleur. C'est pour ton bonheur, c'est pour mon bonheur, c'est pour notre bonheur".



Découvrez le clip de Sundri Feeling :









Baradi Siva

