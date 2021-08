La grande Une Sully Dalia mortellement poignardé: l'auteur présumé jugé devant la cour criminelle

Décrit comme un bon père de famille sans histoires, Sully Dalia a été tué de plusieurs coups de couteau le 1er mai 2020 à Piton Saint-Leu à proximité de son domicile. Son agresseur est jugé aujourd'hui et demain devant la cour criminelle pour avoir donné la mort sans intention de la donner à un voisin du quartier. Il encourt 20 ans. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 23 Août 2021 à 06:44

En plein confinement, vers 21 heures, ce vendredi 1er mai 2020, Sully Dalia était mortellement poignardé par un de ses voisins sur la place de la maison de quartier de Grand Fond à Piton Saint-Leu.



Selon les témoins vivant à proximité, cela faisait plusieurs jours que l'auteur présumé des coups de couteau, Jean-Yannick Marivan, 33 ans, et la victime avaient un différend. Peut-être au sujet de la voiture que venait d'acheter Sully, surnommé Timer, et qui se trouvait garée sur le parking non loin du domicile des deux hommes. Certains racontaient après la tragédie que cette voiture aurait suscité des jalousies. D'autres évoquaient plutôt des propos désagréables échangés entre les protagonistes au sujet de leur compagne respective.



Des propos désagréables au sujet de leur compagne respective ?



Le soir des faits, les deux hommes s'étaient disputés plusieurs fois avant de se faire face en pleine rue. Jean-Yannick Marivan, déjà connu de la justice pour des violences aggravées, aurait donné trois coups de couteau à Sully Dalia: deux au thorax et un proche de la tête. Il avait été interpellé le jour même et mis en examen pour meurtre. Malgré l'intervention d'une infirmière sur place, puis celle des pompiers, le quadragénaire n'avait pas survécu.



Selon les premiers éléments de l'enquête, l'accusé qui comparait aujourd'hui et demain devant la cour criminelle avait consommé beaucoup d'alcool. Lors de sa garde à vue, il avait reconnu les faits.



Jean-Yannick Marivan est poursuivi pour violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Un crime passible de 20 ans de réclusion criminelle.



Au cours de ce procès, Brice Bomel, soupçonné d'avoir commis des actes de violence cette nuit-là sera également jugé.







