Société Sulliman Banian: ​"Desmond Tutu : une voix, une conscience universelle"

L'ancien présentateur du journal télévisé de RFO, Sulliman Banian, partage avec les lecteurs de Zinfos974 sa rencontre avec l'archevêque Desmond Tutu. L'icône sud-africaine de la lutte contre l'apartheid s'en est allée ce dimanche à l'âge de 90 ans. Les Sud-Africains pourront se recueillir ce jeudi et vendredi devant sa dépouille avant son inhumation prévue dans la cathédrale Saint-Georges du Cap, son ancienne paroisse. Sulliman Banian se souvient de cette rencontre exceptionnelle qui s'est faite dans le cadre de l'élection présidentielle de 1994 qui a vu l'accession au pouvoir de Nelson Mandela : Par LG - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 18:37

J'étais à Captown , avec Gérard Perrier, cameraman, en mission de reportage pour Télé Réunion en juin 1994. L'Afrique du Sud tournait une page de son histoire avec l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela et l'abolition du régime de l'apartheid qui a fait tant de malheurs, de victimes et de souffrances dans ce grand pays.



Gérard et moi-même sommes allés rencontrer Mgr Desmond Tutu. En dépit d'un planning surbooké, il a trouvé une petite heure pour nous accueillir chaleureusement, chez lui dans sa résidence de la proche banlieue du Cap.



Je lui ai dit que je venais de l'île de La Réunion et que chez moi, dans mon île métisse dont l'histoire a été marquée au fer rouge par presque deux siècles d'esclavage, son combat contre l'apartheid et pour le respect des droits humains était salué unanimement. « Ah, me dit-il, nous sommes voisins, j'ai vu des images de votre île où les gens ont appris à vivre en harmonie et en bonne intelligence. What a wonderful example for us ! Quel magnifique exemple pour nous tous ». Au fil de notre conversation, il a su que j'étais croyant, comme lui. Il m'a alors serré dans ses bras me fixant de ses grands yeux pétillants en m'expliquant : « le coeur humain est sculpté pour adorer. Toute la question est de savoir quel est l'objet de l'adoration ».



Cet apôtre de la paix et de la justice n'a cessé de plaider pour le dialogue, le pardon et la réconciliation dans son pays qu'il présentait comme « une nation arc-en-ciel ». Par delà nos origines, nos couleurs et nos convictions religieuses, insistait-il, nous formons une seule grande famille, une seule et même Humanité.



Ces mots de Desmond Tutu sont un message qui transcende les frontières. Ils prennent une résonance particulière, à l'heure où la pandémie du Covid traverse toute la planète et montre la fragilité et l'interdépendance des sociétés humaines.



Que l'exemple de ce vaillant homme de foi et d'action soit une source d'inspiration pour tous ceux et celles qui oeuvrent pour un monde plus juste, plus solidaire et plus fraternel, dans le pluralisme des cultures et des spiritualités, dans le respect du sens particulier que chacun donne à sa vie.



Sulliman Banian, journaliste