Suivre le football à la télé, le casse-tête se complexifie davantage pour les passionnés

La Ligue des champions vient tout juste de se terminer que la saison de Ligue 1 reprend ses droits après 6 mois d’absence. Un début de saison marqué par la crise sanitaire et des stades vides, mais surtout par une nouvelle distribution des droits télé. Si l’offre de football est plus conséquente pour les aficionados du ballon rond, la facture est également beaucoup plus salée. Petit guide pour ceux qui ne veulent rien manquer. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 2 Septembre 2020 à 14:04 | Lu 517 fois

L'arrivée de RMC Sport il y a deux ans avait déjà complexifié la donne. L'arrivée de Telefoot (par l'opérateur Mediapro) morcelle un peu plus la diffusion du foot à la télé.



Alors qu'il est impossible d’aller au stade et qu'il est difficile de se retrouver en groupe dans un bar, il ne reste qu’une solution pour les fans de foot : la télévision. Mais cette année encore, pour regarder l’ensemble des rencontres de football, il va falloir sortir le portefeuille. Car la saison 2020/21 est une année de changement de diffuseurs et il n’est pas simple de s’y retrouver. Car à la manière d’une commande publique pour un chantier, les droits télévisés sont divisés par lots. Il peut donc y avoir plusieurs diffuseurs pour une même compétition. Combien coûte de regarder tous les matches à La Réunion ? Zappons ensemble !



La chaîne Téléfoot frappe fort d’entrée



La nouvelle chaîne 100% football constitue un peu l’eldorado des fans de foot. En février 2018, c’est la société sino-espagnole Mediapro qui a fait un chèque historique de 5 milliards d’euros pour acquérir la diffusion de 80% de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pendant 4 ans. En rajoutant un "petit" chèque de 175 millions d’euros, la société va également proposer une partie de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Mais pour cette saison uniquement. Mediapro a donc fait un accord de partage avec TF1 pour lancer sa nouvelle chaîne du nom de la plus vieille émission du paysage audiovisuel français.



Le casse-tête est donc de se procurer cette chaîne Téléfoot, dont tous les accords n’ont pas encore été définitivement conclus. À La Réunion, la box SFR permet d’accéder à la chaîne. Il est également possible de souscrire à un abonnement Netflix-Téléfoot pour 29,90€ mensuel avec un engagement d’un an. D’autres accords pourraient être signés à l’avenir, notamment avec Canal+. En plus des matches, la chaîne va diffuser des documentaires, dont un de trente minutes sur Dimitri Payet ce mercredi soir.



Coût total : 25,90€ (+4€ pour Netflix en plus)





Canal+ s’appuie sur l’Europe



Diffuseur historique du championnat de France, la chaîne cryptée a dû lâcher du lest ces dernières années au profit de nouveaux acteurs souvent mieux dotés financièrement. Mais grâce à des accords de diffusion avec RMC Sport et BeIN Sports, le bouquet Total Sport de Canal+ Réunion résiste au nouveau venu. D’autant que RMC Sport conserve l’intégralité des matches de Ligue des champions l’année prochaine.



Ainsi, Canal + garde la diffusion de 2 matches par journée de Ligue1, dont 28 des 38 meilleures affiches. Cependant, la chaîne cryptée garantit la diffusion de toutes les compétitions européennes grâce à RMC Sport présent sur son bouquet. Canal+ et RMC Sports qui se partagent également la très attractive Premier League anglaise. BeIN Sports de son côté va être le diffuseur des championnats étrangers : espagnol, italien et allemand.



Coût total : 29,90€ pour Canal+, RMC Sports et BeIN Sports



Ce qui reste gratuit



La bonne nouvelle, c’est que TF1 et M6 se partageront l’Euro 2020 qui se jouera l’année prochaine. Il n’y aura donc pas un sou à dépenser pour voir les hommes de Didier Deschamps tenter de conquérir un deuxième sacre d'affilée. France Télévisions garde également les droits de l'historique Coupe de France. Nos confrères de Réunion La 1ère seront également là pour vous faire vivre les meilleurs exploits des équipes réunionnaises en Coupe de France.



Combien pour tout voir?



En comptant les deux abonnements qui permettent de couvrir l’ensemble des compétitions nationales et européennes, il vous en faudra débourser pas moins de 55,80€ par mois. Un montant qui ne garantit pas la paix au sein du ménage...





