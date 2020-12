Santé Suivi des patients Covid+ à domicile: Appel aux infirmiers libéraux

L'URPS Infirmiers OI et l'ARS Réunion recensent les infirmiers libéraux volontaires pour intervenir auprès des personnes atteintes de la Covid-19 ou des cas contacts à domicile pour évaluer les conditions d'isolement, rappeler les mesures de prévention et informer le médecin traitant et l'Assurance maladie. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 23 Décembre 2020 à 17:44 | Lu 167 fois

Contexte : Une réflexion a lieu au niveau national en vue de mettre en place un suivi de l'isolement à domicile par des infirmiers.



Objectif : Proposer aux personnes atteintes de la Covid-19 et aux cas contacts une évaluation du domicile et un accompagnement personnalisé pour renforcer l'efficacité des consignes de prévention.



Organisation : Les personnes susceptibles d'avoir besoin de cet accompagnement sont identifiées par le médecin traitant ou par la plateforme de contact-tracing de l'Assurance Maladie et de l'ARS Réunion qui se charge d'appeler les cas confirmés et les cas contacts déclarés sur l'île. Il est indiqué qu'une plateforme URPS infirmiers libéraux devrait se mettre en place. A La Réunion, elle sera gérée et coordonnée par la Plateforme Territoriale d'Appui 974 (PTA).



A ce jour nous n'avons pas encore d'informations suffisamment précises, mais nous pouvons proposer un scénario d'organisation susceptible d'évolutions selon les instructions à venir.



La PTA centralise la liste des infirmiers libéraux volontaires pour assurer le suivi à domicile, La plateforme contact-tracing transmet à la PTA 974 les coordonnées des patients identifiés. En l'absence d'un infirmier désigné par le patient, la PTA lui propose plusieurs professionnels volontaires à proximité pour intervenir à son domicile dans les 24 heures. La PTA sollicite l'infirmier désigné par le patient pour se rendre au domicile et procéder à l'accompagnement et au suivi. En cas de refus ou d'impossibilité, un autre infirmier sera contacté par la PTA.



L'infirmier libéral réalise plusieurs accompagnements :

Évaluation des conditions d'isolement au domicile ;

Adapter les consignes d'isolement face à une situation particulière ;

Rappeler l'intérêt des mesures de prévention ;

Revoir les modalités d'organisation du logement ;

Gestion du stress et des risques psychologiques ;

Organiser la levée d'isolement ;

Gestion de l'impact de la Covid sur les activités habituelles ;

Réaliser des tests auprès de l'entourage qui partage le même foyer pour isoler rapidement et efficacement ;



Selon les critères définis et avec l'accord du patient, un lien est fait avec la Cellule Territoriale d'Appui à l'Isolement (CTAI) de la Préfecture notamment pour le portage de repas ou l'approvisionnement en produits de première nécessité.

Faire le lien avec le médecin et l'équipe soignante désignés par le patient sur les supports dédiés.



Outils (en cours de réécriture) :

Fiche de coordination MG-IDEL

Grille d'évaluation du domicile

Charte éthique et déontologie



Les modalités de gestion (sollicitation de l'infirmier par une coordinatrice, gestion des disponibilités...) sont en attente d'informations plus précises du ministère. L'indemnisation de l'infirmier libéral est en cours de négociation entre la CNAM et les syndicats représentatifs.



