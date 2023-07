A la Une . Réforme du statut: La Région Réunion se désolidarise des autres régions d'Outre-mer

Un an après l'Appel de Fort-de-France, les élus des exécutifs des territoires ultramarins se sont réunis en Guadeloupe à l'invitation du président de région Ary Chalus. Tous, à l'exception notable d'Huguette Bello et des élus de La Réunion qui n'ont pas effectué le déplacement et n'ont pas signé le document final qui demandait, dans un courrier transmis à Emmanuel Macron, des rendez-vous annuels afin de veiller à l'application des mesures annoncées par Elisabeth Borne lors du comité interministériel des outre-mer qui s'est tenu à la mi-juillet. Par La rédaction - Publié le Dimanche 30 Juillet 2023 à 12:57





Suite à cette réunion, Ary Chalus a indiqué qu'il comptait mettre en place un calendrier avec ses homologues des autres territoires ultramarins "avant la fin du mois d'août" afin dit-il "pouvoir mettre en place les 72 mesures du CIOM".

Les 70 mesures du gouvernement pour les Outre-Mer

Outre le suivi des mesures du CIOM, ils ont par ailleurs demandé à participer aux débats autour de la révision constitutionnelle annoncée en Nouvelle-Calédonie, réforme qui modifierait les statuts de leurs territoires, écrit pour sa part le journal



