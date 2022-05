Suivez le rallye du Sud Sauvage en direct

La première étape du rallye du Sud Sauvage commence ce samedi. Les bolides vont dévaler les routes de Grande Anse, Petite-Île et Saint-Joseph ce week-end.



Olivier Bardeur et Joseph Grondin vont-ils continuer leur début de saison exceptionnel ? Damien Dorseuil prendra-t-il sa revanche sur Thierry Law-Long ? Suivez la compétition en direct avec Sport974 et Zinfos974.