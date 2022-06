Suivez la finale du radio-crochet RER Vib's 974 en direct sur Zinfos974

Depuis le mois de mars, période du lancement de ce concours, les finalistes ont dû gravir les échelons, pas à pas, pour accéder à la phase finale.



Une première sélection a été faite sur dossier avec le Jury, composé de Kim Djaml (artiste et animatrice radio), Dany Paya (DJ et animateur radio), Jean Roland Miquel (artiste auteur compositeur), David Louisin (artiste et producteur de musique).



Les 10 candidats sélectionnés ont été soumis au vote du public durant 10 semaines. Les 5 lauréats sont Djemilla, Orlane, Jessica, Soleya et Christopher.



Les lauréats ont été soumis au vote du public par SMS à partir du 20 juin 2022 -12h00, jusqu'au mardi 21 juin 17h00. Le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de votes obtiendra 5 pts, le deuxième 4 pts, le troisième 3 pts, le quatrième 2 pts, le cinquième 1 pt.



Puis, ils seront soumis au vote du jury au cours du spectacle du 21 juin. Le résultat final cumulera les points attribués par le jury, à ceux acquis par le vote du public.



Le Jury déterminera son vote par l'attribution de points allant de 1 à 5 sur deux critères

– premier critère : la voix, sa justesse, son intensité et sa puissance

– deuxième critère : la prestance, son comportement sur scène, sa présence, sa capacité à dégager une émotion



Chacun de ces critères est noté sur une échelle de 1.