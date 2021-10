A la Une . Suivez l'intégralité du Rallye de Saint-Joseph en duplex vidéo

A l’occasion du 14e Rallye de Saint Joseph BMW-NTR, l’ASARéunion déploie un dispositif novateur en terme de retransmission. L’ensemble de la course sera diffusée en Vidéo HD par le biais de 10 caméras disséminées sur le tracé. Chaque départ, chaque arrivée sera couverte en direct intégral avec un correspondant dédié qui remontera les informations de chaque équipage. Par NP - Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 à 14:12

Le dispositif comprend également un line up de 4 caméras HD qui permettront de suivre les concurrents sur une phase complète de roulage au-delà des images habituelles captées dans un seul virage. C’est donc chaque concurrent qui sera filmé et diffusé durant une phase complète. Ainsi pour la première spéciale à parcourir deux fois (Terrass-Bel Air)Vendredi soir à compter de 19h33, une caméra située départ assure la mise en route, les équipages sont ensuite «récupérés» durant l’intégralité de leur évolution dans la zone commerciale (Burger King, Leclerc, Weldom). Enfin une ultime caméra située à l’arrivée recueillera les impressions des équipages Live.



En complément, les caméras studio déportées au parc d’assistance assureront analyse, classements et animation. Une caméra supplémentaire mobile avec un intervenant de choix assurera les échos du paddock pour les interventions éventuelles sur les bolides, les stratégies déployées, les ITV des intervenants etc...



Les classements temps réel seront disponibles évidemment à l’écran. Ces chronos émanent du site officiel (asareunion.re) et s’actualisent temps réel chaque fois qu’un bolide franchit la ligne d’arrivée lancée. La journée du Samedi assure la même couverture Live avec angles multiples.



Le flux vidéo sera disponible sur la page YouTube ; Sports Live 974 ainsi que sur nombre de pages Facebook dédiées. "Tour auto - rallye de la reunion (page officielle)", "Fast and Fine", "Ville de Saint Joseph" "Azot Radio"... Tous les administrateurs de pages souhaitant crossposter ce signal peuvent prendre contact par le biais de la page Facebook Fast and Fine. Ce signal est évidemment freeright.



Une hotline pour les pouakés souhaitant remonter des informations et contribuer au succès de ce nouveau produit est disponible au 0693 04 67 00.



En parallèle, une diffusion radio est assurée par Azot Radio également disponible sur internet (azotradio.com)

- Fréquences Sud Réunion:

Grand Sud (Etang Salé/Saint Pierre) 98.9

Petite Ile-Saint Joseph 97.6

Saint Philippe 105.8



-Live Vidéo:

Vendredi 22 Octobre: 18h15/23h45

Samedi 23 Octobre 08h00/23h00