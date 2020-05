A la Une . Suivez en direct le tout premier vol habité de la fusée SpaceX !

Deux astronautes de la NASA s’apprêtent à quitter le sol américain pour la première fois depuis 9 ans. C’est à bord de la capsule Crew Dragon, développée par la société privée SpaceX du célèbre Elon Musk, que Doug Hurley et Bob Behnken vont rejoindre la Station Spatiale Internationale (ISS), en orbite à quelque 400 km de la terre. Un moment historique à suivre en direct : Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 27 Mai 2020 à 21:49 | Lu 468 fois

La fusée Falcon9 devrait décoller à 16h33 heure locale (Floride), soit 00h33 à La Réunion, avec à son sommet, la nouvelle capsule Crew Dragon, développée par SpaceX.



À son bord, les astronautes de la Nasa, Bob Behnken et Doug Hurley, sont les deux premiers hommes à décoller du sol américain vers l’espace depuis 9 ans. Il s'agit également du premier voyage spatial d'une société privée.



Mais le grand décollage pourrait être reporté à la dernière minute en raison des conditions météo qui se dégradent actuellement au centre spatial Kennedy en Floride.



Le décollage sera retransmis en direct sur la chaîne Youtube de la Nasa, où il est déjà possible de suivre en direct les deux astronautes pendant les préparatifs ci-dessous:





