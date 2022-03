Suivez en direct le Conseil Municipal de Saint-Paul

Le Conseil Municipal de Saint-Paul se déroulera ce jeudi 3 mars 2022 à 14 heures à l’Hôtel de Ville. Le Maire de la commune, Emmanuel SÉRAPHIN, et les élu·es vont examiner 39 d’affaires d’importance pour la vie de la cité.



Cette séance de travail sera filmée et retransmise en direct sur le site et la page Facebook de la Ville dès 14 heures. Vous pourrez ainsi regarder les échanges en live.



En raison du contexte sanitaire actuel, le public présent à l’Hôtel de Ville pourra aussi suivre les débats dans le patio grâce à un écran spécialement installé pour l’occasion. Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire tout comme le respect des gestes barrières. La distanciation sociale sera également assurée.



Ce rendez-vous se tiendra dans un cadre sécurisé et dans un format adapté. La Ville applique le protocole en vigueur conforme à la réglementation édictée par l’État dans sa stratégie de lutte contre la Covid-19.