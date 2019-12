Suivez ces conseils, en prévision de la période cyclonique

Mettez vos bacs à l’abri



Ne laissez traîner aucun objet pouvant s’envoler





Et une fois les intempéries passées…

Voici un rappel des consignes de tri.







Restez connectés !

Retrouvez toutes les infos pratiques sur la gestion de vos déchets en cette période, dans la FAQ (Foire Aux Questions) en ligne sur notre site.



À noter que de décembre à avril (période d’été austral), la fréquence de collecte des déchets végétaux passe de 1 à 2 fois par mois (tous les 15 jours).En cas de forts vents ou de cyclone, mettez vos bacs à l’abri.Vous pouvez également les attacher ou les lester (mettre des choses lourdes dans le bac pour qu’il ne se renverse pas ni ne s’envole).Vous éviterez aussi que vos déchets se retrouvent éparpillés sur les trottoirs, par le vent ou par les animaux errants (chiens, chats).Vous avez peut-être stocké dans votre cour ou votre jardin quelques objets, tels que des feuilles de tôle ou vieux meubles et accessoires…?En prévention, vous pouvez apporter vos encombrants en déchèterie , ou les présenter à la collecte (toujours suivant votre calendrier de collecte et dans la limite de 2m3 par apport). Tout ce qui s’envole, branchages ou objets de toutes sortes, représente potentiellement un danger pour votre sécurité et peut boucher les canalisations et caniveaux, et les faire déborder.À l’annonce de l’alerte rouge, rentrez et sécurisez vos déchets ainsi que vos bacs roulants. Ne les laissez pas sur la voie publique.Vous aurez certainement à nettoyer votre cour pour la remettre en état.Faites attention à bien trier vos déchets (pas de mélanges !) pour les présenter à la collecte (en respectant bien le calendrier ) : les déchets végétaux séparés des encombrants.Vous pouvez aussi aller déposer vos déchets en déchèterie Dans tous les cas, surtout si une intempérie survient, nous vous invitions à rester connectés sur le site internet et les réseaux sociaux du TCO ( Facebook Twitter ) pour vous tenir informés de l’évolution de la situation.Notre rubrique en ligne Fil infos en temps réel vous informera des nouvelles fraîches. Pensez également à télécharger l’ appli TCO Agglo sur votre smartphone ou tablette !