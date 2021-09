Suite de la visite du Secrétaire d'Etat Clément Beaune : pose de la première pierre de Run’Eva

Après la visite aux étudiants internationaux à l’Université de La Réunion, en début de journée de vendredi, du Secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, la délégation ministérielle a mis le cap dans l'après-midi vers le sud de l'île pour la pose de la première pierre de Run’Eva : Energie, Valorisation, Avenir.



Situé à Pierrefonds, ce projet vise à traiter les déchets ménagers produits sur les territoires du TCO, de la CASUD et de la CIVIS. C’était l’occasion pour le Président Cyrille Melchior de rappeler que le Département - membre du syndicat mixte ILEVA avec la Région et les 3 intercommunalités - a pleinement pris part à ce projet : « Nous avons porté sur les fonts baptismaux la réflexion sur la stratégie à bâtir quant à la gestion des déchets, dans le cadre du PPGDND (Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux) dont nous avions la responsabilité avant les transferts de compétences à la Région prévus par la Loi NOTRe ».