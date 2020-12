Suite aux fortes houles, interdiction provisoire de la baignade et des activités nautiques au niveau de la passe de l’Hermitage

Suite aux fortes houles de ce week-end, l’exutoire de la ravine Hermitage est bouché.Par conséquent, les services du TCO feront intervenir un prestataire dès 7h30 ce mardi 29 décembre 2020 pour ouvrir le cordon dunaire et permettre le bon écoulement de la ravine.Pour réaliser ces travaux dans de bonnes conditions, la baignade et les activités nautiques seront interdites du 29 au 31 décembre 2020, dans un rayon de 100 mètres à droite et à gauche de la passe de l’Hermitage.Merci de votre compréhension.Retrouvez ici l’arrêté concerné.