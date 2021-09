A la Une .. Suite aux accidents mortels du week-end, la préfecture appelle à la prudence

Avec trois accidents graves, dont deux mortels, le week-end a été dramatique sur les routes de l’île. Pour cette raison, la préfecture appelle à la plus grande prudence. 30 personnes sont mortes sur le réseau routier cette année. Par GD - Publié le Dimanche 19 Septembre 2021 à 16:05

Le communiqué :





Danger sur la route : appel à la prudence



Avec la sortie de la période de confinement ce week-end, le trafic sur les routes est dense. Deux accidents mortels impliquant des deux-roues sont à déplorer en moins de 24h sur le territoire.Au total, 30 personnes sont décédées sur les routes réunionnaises depuis le 1er janvier 2021, soit 7 de plus que l'an passé à la même date.Jacques Billant, préfet de La Réunion témoigne de son soutien aux familles des victimes de la route et appelle à la prudence et à la vigilance de tous.



Respectez les limitations de vitesse



- La vitesse réduit les possibilités de manœuvrer à temps.



- Plus la vitesse augmente, plus le champ visuel est réduit. A grande vitesse, il se limite à une vision centrale de la route.



- Plus la vitesse est élevée, plus le choc est violent en cas d’accident et plus les conséquences sont graves. Tout choc frontal au-dessus de 80 km/h entraîne quasi inévitablement la mort ou des séquelles irréversibles pour tout passager, même ceinturé.



- Rouler vite fatigue, obligeant le conducteur à traiter un grand nombre d’informations dans un minimum de temps et à adapter en permanence sa vision. La vitesse induit un stress qui entraîne fatigue et perte de vigilance, deux facteurs importants d’accident.



- La distance d’arrêt augmente avec la vitesse : il est donc primordial de respecter les distances de sécurité pendant les trajets quotidiens et sur la route des vacances.





Respectez les distances de sécurité



Pour ne pas prendre le risque de provoquer un accident, chacun doit garder ses distances avec le véhicule qu’il suit. La distance d’arrêt augmente inévitablement avec des facteurs à risque, tels que la vitesse ou l’alcool par exemple.Le non-respect de la distance de sécurité est sanctionné d’une amende forfaitaire de 135 € et d’un retrait de 3 points au permis de conduire.



Bannissez la consommation d’alcool et de stupéfiants et soyez sobre au volant





Au volant, le zamal tue aussi ». Le cocktail drogue/alcool multiplie par 29 le risque d’avoir un accident mortel.Ne laissez pas quelqu’un qui a bu reprendre la route et incitez les conducteurs à désigner un « Sam » avant de sortir...





Ne vous laissez pas distraire par votre téléphone portable : rangez-le !



La conversation téléphonique au volant multiplie par 3 le risque d’accident.



Depuis le 1er janvier 2019, en cas d'usage du téléphone au volant, les forces de l'ordre pourront suspendre le permis des personnes ayant commis, en même temps, une infraction au code de la route.



La probabilité de décéder ou d’être grièvement blessé sur les routes ne relève pas de la fatalité. Chacun, par son comportement, peut contribuer à éviter les drames.

Retrouvez tous les conseils de prudence sur - La vitesse réduit les possibilités de manœuvrer à temps.- Plus la vitesse augmente, plus le champ visuel est réduit. A grande vitesse, il se limite à une vision centrale de la route.- Plus la vitesse est élevée, plus le choc est violent en cas d’accident et plus les conséquences sont graves. Tout choc frontal au-dessus de 80 km/h entraîne quasi inévitablement la mort ou des séquelles irréversibles pour tout passager, même ceinturé.- Rouler vite fatigue, obligeant le conducteur à traiter un grand nombre d’informations dans un minimum de temps et à adapter en permanence sa vision. La vitesse induit un stress qui entraîne fatigue et perte de vigilance, deux facteurs importants d’accident.- La distance d’arrêt augmente avec la vitesse : il est donc primordial de respecter les distances de sécurité pendant les trajets quotidiens et sur la route des vacances.Pour ne pas prendre le risque de provoquer un accident, chacun doit garder ses distances avec le véhicule qu’il suit. La distance d’arrêt augmente inévitablement avec des facteurs à risque, tels que la vitesse ou l’alcool par exemple.Le non-respect de la distance de sécurité est sanctionné d’une amende forfaitaire de 135 € et d’un retrait de 3 points au permis de conduire.Au volant, le zamal tue aussi ». Le cocktail drogue/alcool multiplie par 29 le risque d’avoir un accident mortel.Ne laissez pas quelqu’un qui a bu reprendre la route et incitez les conducteurs à désigner un « Sam » avant de sortir...La conversation téléphonique au volant multiplie par 3 le risque d’accident.Depuis le 1er janvier 2019, en cas d'usage du téléphone au volant, les forces de l'ordre pourront suspendre le permis des personnes ayant commis, en même temps, une infraction au code de la route.La probabilité de décéder ou d’être grièvement blessé sur les routes ne relève pas de la fatalité. Chacun, par son comportement, peut contribuer à éviter les drames.Retrouvez tous les conseils de prudence sur www.securite-routiere.gouv.fr





Publicité Publicité