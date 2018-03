Suite au passage du cyclone Dumazile Cyrille Melchior se rend sur la RD 41

Le Président du Département, Cyrille Melchior, a emprunté ce jeudi 8 mars la RD 41, route de la Montagne, qui avait grandement été impactée par le passage de Dumazile. Il s'est notamment rendu au lieu-dit "Mal Coté", où un important éboulis avait été constaté, entraînant la fermeture de l'axe routier départemental pendant 48 heures.



Pendant deux jours, une quinzaine d'agents du Département, ainsi que des entreprises de terrassement, ont travaillé d'arrache-pied pour remettre en état cette partie de la RD 41, en dégageant les voies mais aussi en renforçant le soubassement de la route.



Le Président a félicité la Direction des Routes pour son efficacité, et lui a demandé de relayer ces félicitations à l'ensemble des agents et entreprises concernés.



A l'heure actuelle, seuls deux axes routiers départementaux sont encore coupés à la circulation. Il s'agit du radier du Ouaki et de la RD 252, route de Ilet à Cordes. Les équipes s'affairent pour les rendre praticables dans les meilleurs délais.