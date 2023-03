A la Une .. Suite au décès d'une agente, la mairie de la Plaine des Palmistes interrompt ses services

Une vive émotion s'empare de la mairie de la Plaine des Palmistes. Elle vient de perdre ce jour un agent de façon brutale. Il s'agissait du plus ancien des employés communaux, d'où la décision forte d'interrompre l'activité habituelle des services depuis ce mercredi après-midi jusqu'à vendredi inclus. Seul le service d'astreinte veille à parer aux éventuelles urgences. Par LG - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 16:00

Dans un communiqué, le conseil municipal et le maire partagent leur émotion à la nouvelle de la disparition de l'agente municipale.

"Monsieur le Maire et son conseil municipal sont profondément attristés d’apprendre le départ tragique et soudain de notre collègue et amie Elsie Grondin qui était en charge du Service Subventions et Assurance. Il est souvent difficile de trouver les mots justes dans des moments tels que celui-ci. Nos pensées vont en premier à sa famille à qui nous faisons part de nos sincères condoléances. Nous espérons également que les proches, les amis et collègues d’Elsie trouvent le réconfort, le soutien et la bienveillance dont ils auront besoin pour traverser cette épreuve tous ensemble. La Mairie sera fermée ce jeudi et vendredi afin de permettre à ceux qui le souhaitent de se recueillir et d’accompagner sa famille dans ce moment douloureux. L’événement autour des jeux vidéo prévu ce vendredi à l’Espace Culturel Guy Agénor est reporté aux vacances de mai."