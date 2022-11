La grande Une Suite à des propos racistes, la séance de l’Assemblée nationale est arrêtée

Lors de la prise de parole d’un député LFI, d’origine congolaise, un élu du Rassemblement national a tenu des propos racistes. Une situation inédite qui a poussé la présidente de l’Assemblée à lever la séance parlementaire. L’auteur des propos risque des sanctions. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 4 Novembre 2022 à 06:56

Alors qu’il prend la parole pour les traditionnelles questions au gouvernement, Carlos Martens Bilongo, député LFI, va vivre une situation qui paraissait impensable dans l’hémicycle. Alors qu’il évoque le sort des migrants en Méditerranée, le député du Val d’Oise, comme l’ensemble des personnes présentes, va entendre "qu’ils retournent en Afrique".



L’auteur de ces propos est le député RN Grégoire de Fournas. Après une légère confusion et des réactions choquées au sein du Palais Bourbon. La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet lève la séance.



Ces propos ont immédiatement été critiqués par les députés de la majorité et de la NUPES. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ont également dénoncé ces propos. De nombreuses voix se sont élevées pour demander la démission de Grégoire de Fournas. Le parti présidentiel vient de lancer une pétition en ligne pour exiger la démission du député de Gironde.

"Une manipulation dégueulasse"



De son côté, le RN fait front derrière son député. Pour Marine Le Pen, le député "évoquait les migrants transportés par les bateaux des ONG. La polémique créée par nos adversaires politiques est grossière et ne trompera pas les Français".



De son côté, Grégoire de Fournas se défend en confirmant l’explication du parti et accuse ses adversaires d’une "manipulation dégueulasse". "Quand le député de La France insoumise parlait du bateau SOS Méditerranée qui ne parvenait pas à accoster sur les côtes européennes, j'ai répondu “qu'il retourne en Afrique". Qu'il, le bateau, retourne en Afrique" assure-t-il.



Le député de Gironde refuse de présenter des excuses publiques, mais a néanmoins écrit à Carlos Martens Bilong. "Je suis navré de l'incompréhension qu'ont suscitée mes propos, déplore la manipulation politique qui a pu en être faite et je regrette si vous avez pu en être blessé".

Quelles sanctions ?



Grégoire de Fournas est convoqué ce vendredi au bureau de l’Assemblée nationale. Les présidents de groupe parlementaire pourront y assister, mais sans voter. Il risque une censure simple, qui le priverait de la moitié de son indemnité parlementaire durant un mois.



Il peut également se voir infliger une censure avec exclusion temporaire, qui le priverait de la moitié de son indemnité pendant deux mois, ainsi que l’interdiction de se rendre au Palais Bourbon pendant deux semaines.





