La grande Une Suicide en prison: Des traces de viol et de coups révélées par la contre-autopsie

Gilles Spanu, le père de Yoan que nous venons de joindre par téléphone, nous confie à l'instant que la contre autopsie réalisée par le médecin Satish Boolell révèle des traces de viol et de nombreux coups, notamment à la tête, qui auraient causé la mort du jeune homme.



Le père de Yoan, particulièrement affecté par le décès soudain de son fils est sans équivoque : "La France a tué mon fils".



La famille de Yoan qui ne cesse de réclamer depuis le début de ce drame une ouverture d’enquête pour meurtre, va sans doute pouvoir s’appuyer sur les conclusions de cette nouvelle autopsie afin de faire toute la lumière sur le décès de leur proche. Selon nos informations, le rapport complet sera rendu dans une quinzaine de jours.



Le jeune homme n'avait cessé de clamer, lors de son audition au juge des libertés et de la détention, qu'il allait mourir s'il venait à être incarcéré. Ce qui s'est malheureusement produit.



Défendu initialement par le cabinet du bâtonnier Georges-André Hoarau, la famille de Yoan qui ne compte pas en rester là, aurait engagé un ténor du barreau parisien. Pascal Robert Lu 3268 fois