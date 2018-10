Suicide en Espagne : Les résultats de l'autopsie sont connus

L'autopsie réalisée sur les corps d'Hani Abdoul et John Taraba confirment une mort par asphyxie, selon le journal espagnol El Mundo.



Les deux jeunes Réunionnais avaient été retrouvés inanimés dans leur chambre d'hôtel à Séville en Espagne dimanche dernier.



Tout semble indiquer à ce stade de l'enquête que le jeune couple de 20 et 25 ans a mis en action son projet de suicide sur fond de rituel mystique. Dimanche dernier, les policiers espagnols ont découvert, alors que le personnel de l'hôtel s'inquiétait du long silence des deux clients, que toutes les ouvertures de la salle de bain dans laquelle ils s'étaient enfermés avant d'y allumer un feu, avaient été volontairement obstruées.



John Taraba et Hani Abdoul avaient créé une page commune sur Facebook (voir plus bas). Une page sur laquelle des indices quant à leur projet funeste semblent avoir été disséminés depuis leur départ de La Réunion le 6 octobre.