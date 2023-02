National Suicide de Lucas : quatre des camarades de l’adolescent de 13 ans seront jugés pour harcèlement

Deux filles et deux garçons âgés de 13 ans vont être jugés pour « harcèlement scolaire ayant entrainé le suicide » après le décès du petit Lucas, scolarisé dans le même établissement. Par P.J - Publié le Samedi 4 Février 2023 à 08:38





A la suite d’une ouverture préliminaire, quatre mineurs fréquentant le collège Louis Armand de Golbey, le même établissement scolaire que le petit Lucas, ont été placés en garde à vue par la sûreté urbaine du commissariat d’Epinal.



Dans un communiqué, le procureur de la République d’Epinal, Frédéric Nahon, a indiqué que "lors de leurs auditions, les mis en cause, deux filles et deux garçons âgés de 13 ans, scolarisés dans le même établissement que Lucas, ont uniquement admis avoir proféré à plusieurs reprises des moqueries à l’encontre de leur camarade".



Lucas était homosexuel selon ses proches et sa famille estime qu’il se serait suicidé après avoir été harcelé en raison de son orientation sexuelle.



L’adolescent aurait été victime d’insultes homophobes au mois de septembre 2022 et au début du mois de janvier 2023, selon le procureur.



"L’enquête ayant établi que le harcèlement avait pu participer au passage à l’acte suicidaire du jeune Lucas", les quatre mineurs ont été convoqués devant le tribunal pour enfants pour y être jugés.



Lucas avait écrit dans son journal intime un mot expliquant sa volonté de mettre fin à ses jours, a déclaré Frédéric Nahon le 13 janvier. D’autre part, lors des auditions, ses proches ont révélé l’existence de moqueries et insultes à caractère homophobe dont l’adolescent s’était dit victime de la part d’autres élèves de son collège.



Par ailleurs, au collège Louis Armand de Golbey, où une cellule psychologique a été mise en place dans les jours suivant son suicide, le rectorat a indiqué que les "moqueries" rapportées par Lucas et sa mère à la rentrée avaient été "immédiatement prises au sérieux par les équipes du collège".



Le suicide de l’adolescent avait provoqué une vive émotion et déclenché de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et suscité plusieurs réactions politiques. "Je pense à tous les élèves comme lui harcelés : leur désespoir fonde ma détermination à empêcher toute forme de harcèlement", avait indiqué sur Twitter le ministre de l’Education, Pap Ndiaye. Si vous avez des idées suicidaires, en parler peut tout changer. Appelez gratuitement le 3114, écoute professionnelle et confidentielle.



Vous pouvez également appeler SOS Solitude 974 : 02 62 97 00 00



