Suicide d'une adolescente à la clinique des Flamboyants : "Un véritable drame"

"Ce drame nous rappelle avec violence que ce type de prise en charge est nécessaire". Aude D'Abbadie Savalli, directrice générale du groupe Les Flamboyants s'exprime, suite au tragique événement survenu à la clinique les Flamboyants au Port. Une adolescente de 16 ans s'est donné la mort dans sa chambre, vendredi, en début de soirée.



"Depuis 20 ans, nous nous efforçons au quotidien d'être attentifs et d'accompagner nos patients. Cette jeune fille, comme nos autres patients, a fait l'objet d'une attention toute particulière", indique Aude D'Abbadie Savalli. "Mais chaque établissement est confronté à ce risque."



La jeune fille a décidé de passer à l'acte, malgré un accompagnement et des soins. "C'est un véritable drame qui touche les proches mais également notre personnel et nos patients", déplore Aude D'Abbadie Savalli. Pour la directrice du groupe les Flamboyants, "toutes les recommandations sont suivies et tous les dispositifs sont mis en place pour empêcher le passage à l'acte". "C'est une maladie qui cause une souffrance importante", souligne-t-elle. "Au même titre que les autres pathologies physiques, la dépression et tout ce qui touche à la santé mentale doivent faire l'objet d'un accompagnement et d'une prise en charge", estime Aude D'Abbadie Savalli.



Une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) a été ouverte afin de prendre en charge la famille de la victime, le personnel ainsi que les patients de la clinique.