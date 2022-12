A la Une . Suicide d'un ouvrier agricole endetté dans le Tarn-et-Garonne : Une enquête ouverte pour usurpation d'identité et escroquerie

Une enquête pour usurpation d'identité et escroquerie a été ouverte suite au suicide d'un ouvrier agricole criblé de dettes. Par P.J - Publié le Lundi 26 Décembre 2022 à 10:49

L’usurpation d’identité est un délit de plus en plus répandu en France. Environ 210.000 Français sont touchés par ce phénomène chaque année. Dans le Tarn-et- Garonne, un ouvrier agricole, criblé de dettes après avoir contracté 180.000 euros de prêts à la consommation, s’est suicidé en septembre dernier. Les autorités soupçonnent qu’il ait été victime d’une escroquerie montée par des malfrats aguerris. Une affaire qui a poussé le parquet de Montauban à initier une enquête pour usurpation d’identité et escroquerie.



"L’usurpation d’identité reste un délit très fréquent dans les dossiers d’escroquerie financière surtout depuis l’avènement des organismes de crédits et des comptes bancaires en ligne", a assuré un spécialiste de la délinquance financière, en Occitanie, rapporte ladepeche.fr.



Qu’est-ce-que l’usurpation d’identité ? Cela consiste à utiliser, par des moyens détournés, le nom, le prénom et les données d’un tiers à son insu. Elle a connu ses heures de gloire à travers d’innombrables affaires où de véritables réseaux organisés avaient vidé des comptes bancaires en falsifiant de nombreux documents dont des fiches de paie, justificatifs de domicile entre autres, en contractant des crédits à la consommation.



Si les institutions bancaires traditionnelles se montrent de plus en plus vigilantes et intransigeantes sur les ouvertures de compte et la délivrance des moyens de paiement, ce n’est pas toujours le cas pour les organismes qui pullulent le web. Certains organismes de crédit à la consommation se contentent de quelques justificatifs tels que le RIB, fiches de paie et facture d’électricité, sans plus.



"Pour les escrocs, c’est un jeu d’enfants", a expliqué ce spécialiste. Une fois qu’ils ont mis la main sur une carte d’identité, il suffit de réaliser de faux documents sous le nom de la victime et d’agir dans le plus bref délai.



Selon une enquête du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, l’usurpation d’identité touche plus de 210.000 Français chaque année. La digitalisation croissante aggrave le phénomène. Chaque année, des milliers de données personnelles, en Europe, sont récupérées par des escrocs spécialisés dans les montages de dossiers frauduleux. Ces informations récupérées illicitement sur des sites internet non sécurisés donnent lieu à un véritable marché de revente sur des plateformes spécialisées.



A savoir que l’usurpation d’identité dans le but de porter atteinte à l’honneur est punissable d’un an de prison et de 15.000 € d’amende, selon l’article 226-4-1 du Code pénal. Ce délit est puni des mêmes peines lorsque l’usurpation est commise sur internet (phishing, keyloggers ou écoute électronique).





En cas de crise suicidaire, voici les ressources utiles :

SOS Solitude 974 : 02 62 97 00 00

Le 15 ou le 112 (numéro européen) pour trouver de l’aide et de l’assistance