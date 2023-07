A la Une .. Suicide d'un ancien conseiller municipal de St-Denis qui avait été accusé de violences familiales

Un ancien conseiller municipal dionysien s'est suicidé hier. Il a laissé un message rempli de sous-entendus sur Facebook annonçant son intention d'en finir.

Zinfos s'est fait une règle de ne jamais parler de suicides. Le choix de mourir est un choix intime qui ne regarde que l'intéressé et sa famille. Sauf quand la victime est quelqu'un de connu. Il était un obscur conseiller municipal de Saint-Denis en charge du logement et de l'habitat. Mais il avait fait l'actualité à la suite d'accusations de violences sur sa femme qui l'avaient contraint à démissionner. Dans un communiqué en date du 23 février 2021, Ericka Bareigts avait accepté sa démission. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 10 Juillet 2023 à 10:40

Toute personne en situation de souffrance ou ayant des idées suicidaires peut contacter le centre de prévention suicide au 3114 , disponible 7 jours/7 et 24h/24, ou encore SOS Solitude au 02.62.97.00.00 .





Il y a deux jours, cet ancien élu avait posté un message énigmatique sur Facebook, en dessous d'un selfie manifestement pris dans une voiture : "La vie ne m'a pas fait mal, elle m'a appris. Dit toi (sic) que dans ce monde rien n'est acquis, je peux partir comme je suis venu, sans explication.

Piraterie à vie, souffrir de l'amour n'est pas une obligation...

Ne me parle pas de haine car à trop détester on finit pas se détruire" Il s'est ôté la vie hier. Un ancien conseiller délégué au logement et à l’habitat, et élu du secteur de Domenjod, élu dans la majorité d'Ericka Bareigts, avait vu sa femme porter plainte contre lui au mois de février 2021 après avoir été agressée de façon très violente devant leurs deux enfants. Au point qu'elle avait subi une blessure au crâne nécessitant des points de suture.Il y a deux jours, cet ancien élu avait posté un message énigmatique sur Facebook, en dessous d'un selfie manifestement pris dans une voiture :Il s'est ôté la vie hier.





Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur