A la Une . Suicide collectif en Suisse : Cinq membres d'une même famille se défenestrent

Vendredi dernier, un homme, son épouse et sa soeur jumelle, ainsi que deux enfants de 8 et 15 ans, ont sauté du 7ème étage de leur appartement. Seul l'adolescent a survécu mais se trouve toujours dans le coma. La thèse du suicide est envisagée. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 30 Mars 2022 à 06:21

Les faits glaçants se sont déroulés dans le canton de Vaud, au bord du lac Léman. Cette famille qui, selon les premiers éléments de l'enquête, vivait retirée de la société, s'est défenestrée. Le père, la mère et sa soeur jumelle, ainsi que les deux enfants du couple, âgés de 8 et 15 ans, ont utilisé un petit escabeau pour se jeter du 7ème étage de leur appartement.



Les cinq membres auraient sauté les uns après les autres vers 7 heures du matin, jeudi 24 mars, et l'enquête qui a été ouverte n'a mis en évidence aucune trace de lutte près du balcon où les malheureux ont fait une chute d'une vingtaine de mètres. Seul le jeune homme s'en est sorti mais se trouve dans un état grave.



La famille, qui vivait en quasi autarcie, gardait à domicile un stock impressionnant de vivres, comme si elle craignait l'intervention des autorités, a indiqué la police dans un communiqué. La mère et la fillette n'étaient déclarées nulle part et celle-ci n'était pas scolarisée. Les investigations n'ont montré aucun signe de préparation avant le passage à l'acte. Cependant, la famille suivait de près des thèses complotistes et survivalistes, précise la presse nationale.



Tous étaient de nationalité française, le père ayant grandi dans la cité phocéenne et fait ses études à Polytechnique. Quant aux deux soeurs, elles étaient respectivement dentiste et ophtalmologue. Seule cette dernière sortait de l'appartement pour aller travailler.