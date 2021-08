A la Une . Sueilo et AB3S: les Bonnie & Clyde locaux transpercent la caméra

La découverte réunionnaise Sueilo sort son nouveau clip Jour et Nuit en featuring avec AB3S. Amour, flingue et loyauté… des thèmes mis en image par un certain Paul Maillot. Un duo qui suinte le charisme dans une ambiance « latino ». Par Nicolas Limbé - Publié le Mercredi 4 Août 2021 à 17:14

Le clip prend place principalement au Port Est depuis lequel Sueilo compte bien emmener AB3S à « Merico ». Ici, c’est la jeune femme qui dirige et qui possède les « dineros », c’est Sueilo qui mène la barge. Dynamique et sensuelle, celle-ci ne demande que de la loyauté et d’être traitée comme une diva.



L’instru qui les accompagne est composée par El Chacon. Le compositeur propose un mélange de sonorités drill, de bossa avec quelques notes d’instrument à cuivre qui viennent rajouter de la puissance au refrain. Et sur cette instru, les deux artistes sont venus poser dans trois langues différentes : Anglais, Français et Espagnol.











Le clip hérite d’une image soignée qui se met au service de la crédibilité des deux protagonistes. Paul Maillot, le jeune homme de 26 ans derrière la caméra, a déjà réalisé pour des artistes incontournables sur la scène du rap comme Black M ou Médine. Que ça soit sa connexion avec AB3S via Isnel ou encore celle avec Paul Maillot, tout s’est fait naturellement.



Mais alors d’où viennent-ils ? Sueilo (Louise), est une chanteuse réunionnaise qui s’exerce depuis ses 16 ans. Passée par l’Irlande, elle est actuellement à l’Ecole de Musique Actuelle, l’ EMA de St Leu. Son acolyte AB3S est un artiste tout droit venu de Somalie (Djibouti), actif depuis bientôt 3 ans sur notre île.



Prochainement, Sueilo sortira un EP et un single en solo. Mais nous ne sommes pas à l’abri de revoir les deux artistes en tandem.