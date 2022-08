A la Une . Suède : Pris par son club, ce footballeur envoie son frère se marier à sa place

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 8 Août 2022 à 08:17

La Ligue des Champions est souvent un élément perturbateur dans un couple lorsque monsieur ne "doit absolument pas manquer ce match". Pour Buya Turay, c’est pour la jouer qu’il aurait pu mettre sa relation en péril. Mais c’est mal connaître l’ingéniosité de l’homme de 27 ans.



Le joueur sierra-léonais a été transféré cet été de Chine au club suédois de Malmö, qualifié pour le tour préliminaire de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Jeudi dernier, son équipe s’est imposé face à Dudelange 3 buts à 0. Un match où l’attaquant a fait sa première apparition sous ses nouvelles couleurs.



Afin de pouvoir aider sa nouvelle équipe, Buya Turay a dû faire un choix cornélien : manquer son mariage ou sa préparation avec son nouveau club. Ce dernier était programmé le 21 juillet dernier dans son pays d’origine. Malheureusement pour les tourtereaux, le nouveau club avait décidé de présenter sa nouvelle recrue le lendemain.



Mais comme il n’existe pas de problèmes, mais seulement des solutions, le joueur a trouvé comment pouvoir assurer toutes ses obligations. "Je n'étais pas à mon propre mariage. Mon frère a dû me représenter. Nous nous sommes mariés le 21 juillet en Sierra Leone. Mais je n'étais pas là parce que Malmö m'a demandé de venir ici plus tôt", a-t-il expliqué à Aftonbladet, un média suédois.



C’est donc son frère qui était présent à la cérémonie. Les photos du mariage, diffusées sur les réseaux sociaux du couple, avaient été faites avant. Le footballeur espère maintenant faire venir son épouse en Suède, où ils pourront se voir pour la première fois en tant que mari et femme.



