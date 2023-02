Communiqué Sudéau : La situation à Saint-Joseph, Saint Philippe, Le Tampon, l'Entre-Deux

Sudéau fait un point de situation au 21/02/2023 à 12H30 : Par N.P - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 14:47







Point de situation au 23 Février 2023 à 12H30





Information des abonnés au service de l’eau des communes :





Le Tampon – Entre-Deux – St Joseph – St Philippe

















REF : 2023-02-043











Le cyclone Tropical Intense FREDDY s’éloigne de notre île. Son passage au plus près de nos côtes n’a pas engendré de dégâts majeurs.











Nos équipes, dès ce matin, ont fait le tour de nos installations et ont constatés peu de dégâts.











Commune du Tampon











L’ensemble de la commune du Tampon est alimenté en eau à cette heure.





Toutefois, nous avons constaté une coupure EDF sur la station de pompage du 23ème km qui alimente les réservoirs de Souprayen et de Piton Dugain.





Les travaux de réparation par les équipes d’EDF sont en cours afin de rétablir au plus vite l’énergie électrique.





Sans retour de l’énergie en début d’après-midi, pourrions faire face à des manques d’eau dans le courant de l’après-midi sur les secteurs suivants :



Secteur Souprayen : RN3 partie comprise entre le 22ème et le 24ème km Chemin Souprayen Rue du Père Favron Et toutes les voies adjacentes



Secteur Piton Dugain : Notre Dame de la Paix Chemin du Petit Tampon Argamasse Route du Volcan Partie comprise entre le 24ème et le 27ème km Rue Odilien Picard Et toutes les voies adjacentes





Commune de St Joseph











L’ensemble de la commune est alimenté en eau











Commune de l’Entre-Deux :











L’ensemble de la commune est alimenté en eau.











Commune de Saint-Philippe











L’ensemble de la commune est alimenté en eau.











Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution











Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).





Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.





