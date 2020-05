Communiqué Sudéau: ​Maintien de la fermeture des agences clientèles Par S.M - Publié le Lundi 11 Mai 2020 à 08:19 | Lu 112 fois





Afin d’accueillir nos clients dans le respect des mesures sanitaires, nos agences clientèle restent fermées.

Nous mettons tout en œuvre pour ouvrir nos agences dans les meilleurs délais. Nous ferons un communiqué pour vous informer de leur réouverture.



Nous restons à votre disposition sur notre site internet



Les agences clientèles restent joignables par téléphone au numéro suivant : 02 62 27 11 23

Le règlement des factures peut se faire : par paiement par carte bancaire, via le site internet ou par téléphone,

en optant pour le prélèvement bancaire: nos clients non prélevés peuvent demander la mise en place d’un prélèvement via le site internet ou par téléphone.

