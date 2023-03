A la Une .. Sud Éducation : "Les femmes seront le plus impactées par la réforme des retraites"

Le syndicat s'est mobilisé dans la bonne humeur pour faire d'une pierre deux coups devant le lycée Roland Garros ce mercredi matin. Les femmes seront en effet les plus impactées par la réforme des retraites avec 22% de salaire en moins, selon l'Insee en 2022. L'accueil des automobilistes et des jeunes a été bon, "mais la route est encore longue pour changer les mentalités" indiquent les personnels mobilisés.

Par NP - Publié le Mercredi 8 Mars 2023 à 10:24